نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة لاجتماع طارئ.. غدا

القاهرة - سامية سيد - وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع طارئ، غدا الإثنين، في تمام الساعة الثانيه ظهرًا، بمقر النقابة بشارع رمسيس.

و كان عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، أمس السبت وأعضاء لجنة الصياغة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل 20 ديسمبر الجاري.

وخلال الاجتماع عرض زيادة مقدار المعاشات للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون أربعة آلاف جنيه كحد أقصى، وألفى جنيه كحد أدنى، بواقع مائة جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.