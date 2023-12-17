اتهام 3 أشخاص بسرقة أسلحة وذخيرة وصواريخ من الجيش الاسرائيلي قرب الحدود اللبنانية

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد ثلاثة متهمين، من سكان قرية عرب العرامشة، ومعلوت - ترشيحا، نسبت إليهم سرقة 3 صواريخ (لاو) وصندوق ذخيرة من طراز (ماغ) من قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا للمحكمة بتمديد اعتقال المتهمين الثلاثة لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم.

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة في حيفا، بأن المتهمين (47 ​​و24 عاما) كانا يعملان في مصنع بمنطقة الشمال، وتأكدا بأن الجنود لم يكونوا يشرفون على المكان الذي وضعت فيه الأسلحة. وسرقا صاروخين من نوع (لاو)، وبعد أيام قليلة صندوق ذخيرة لرشاش من طراز (ماج)، ولاحقا صاروخ آخر من نوع (لاو)، والتقى الاثنان في منزل شقيق أحدهما، المتهم الثالث، وخططوا بيع الصواريخ وتوزيع العائدات بينهم.

وفي وقت لاحق، قام أحد المتهمين بحمل ونقل الصواريخ الثلاثة بين عدة مخابئ مختلفة في عرب العرامشة وخارج القرية، والاحتفاظ بها في المخابئ.

وقد أعاد أحد المتهمين صاروخين إلى السلطات، إلا أن الثالث ما زال في أيدي جهات غير مرخصة، ووجهت لمتهمين تهما تتعلق بالأسلحة وسرقة أسلحة وسرقة، واتهم الثالث بحيازة أسلحة.