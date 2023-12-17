قناة السويس: 55 سفينة حولت مسارها من مضيق باب المندب منذ 19 تشرين الثاني

اعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، اليوم الأحد إن 55 سفينة حولت مسارها عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من مضيق باب المندب منذ 19 تشرين الثاني الماضي.

جاء ذلك، في بيان صادر عن هيئة قناة السويس، بينما تشهد الملاحة عبر البحر الأحمر ارتباكا ناتجا عن إلغاء شركات شحن عالمية العبور من خلاله، وسط هجمات تنفذها جماعة الحوثي على السفن العابرة نحو إسرائيل.

واوضح ربيع إن "55 سفينة حولت مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من 19 تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة (من القناة)".

وأكد أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، مضيفا "نتابع التوترات الجارية في البحر الأحمر وندرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان خطوط ملاحية، تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح".

وفي 19 تشرين الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وتوعد الحوثيون مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.