خليل الحية: نريد وقفا كاملا للعدوان ثم انسحاب إسرائيل من غزة ومن ثم نتحدث عن الأسرى

اشار القيادي في حركة حماس، خليل الحية الى اننا "نريد وقفا كاملا للعدوان، ثم انسحاب إسرائيل من غزة ومن ثم نتحدث عن الأسرى"؛ مؤكدا "أن ملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان".
ولفت الحية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الى ان "اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم"، وشدد على ان "مستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وكل فلسطين". ولفت الى ان "غزة تحتاج يوميا مئات الشاحنات لإغاثة شعبنا الذي يعاني الآن".
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