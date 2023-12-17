لبيد يدعو لانتخابات خلال الحرب من أجل الإطاحة بنتانياهو

دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد إلى استبدال رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، من خلال انتخابات عامة خلال الحرب الجارية على غزة، معتبرا أن إسرائيل لا يمكنها وقف الحرب، وقال إنه يرفض عودة السلطة الفلسطينية لوحدها إلى غزة بعد الحرب وإنما من خلال مشاركة السعودية والإمارات في الإدارة المدنية فيما تسيطر إسرائيل أمنيا فيه.

واوضح لبيد في مقابلة لموقع "واينت" الإلكتروني، إنه "بات واضحا اليوم أن الانضمام للحكومة سيساعد نتانياهو على البقاء في الحكم، بعد أن فقد ثقة الشعب وثقة العالم وثقة جهاز الأمن"، وأنه "من دون المعارضة لن يكون هناك من يقول إن هذه الميزانية (التي صادق عليها الكنيست الأسبوع الماضي) هي خزي على رأس إسرائيل أثناء الحرب، ولا من يقول إنه لا يمكن نسيان المخطوفين، أو يقول لماذا نحن لا ننشغل اليوم في القضاء على مصادر حماس الاقتصادية".

وأضاف أنه "بالإمكان وضع صناديق اقتراع في غزة (لإتاحة التصويت للجنود). الإنكليز أطاحوا بتشامبرلين في منتصف أكبر حرب في تاريخ البشرية وفعلوا ذلك، وبحق، لأنه لم يكن الشخص الصحيح لقيادتهم إلى الحرب. ونتانياهو ليس الشخص الصحيح لقيادتنا إلى الحرب".

ورشح لخلافة نتانياهو كلا من رئيس كتلة "المعسكر الوطني" وعضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، وعضو كابينيت الحرب غادي آيزنكوت، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، وقال "نحن سننضم، وسنحض 24 نائبا" على ذلك.

وانتقد لبيد رفض نتانياهو إجراء مداولات حول "اليوم التالي" للحرب. وقال إن "نتانياهو يخوض خلافات مع نفسه. فلا أحد، ولا حتى الأميركيين، يعتقد أنه ينبغي تسليم غزة لمحمود عباس، وإنما أن تكون أجهزة السلطة الفلسطينية جزءا من الإدارة المدنية لغزة في نهاية الأمر، لكن نتانياهو يبحث عن خصام، فيما لا أحد يريد الخصام".

واعتبر أن حل الدولتين "ابتعد كثيرا عنا. الفلسطينيون يكرهوننا ويريدون أن نختفي. والحركة الوطنية الفلسطينية لم تقبل بوجودنا أبدا، ولذلك فإن أي حل مقابل الفلسطينيين سيكون من موقع قوة".