شكرا لقرائتكم خبر عن "ستكون هناك مشاكل".. بوتين يهدد فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، فنلندا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي وجارة روسيا، "بمشاكل" لم يحددها، خلال لقاء متلفز.

وقال بوتين، خلال اللقاء "لم تكن هناك مشاكل من قبل، لكن ستكون هناك مشاكل الآن"، وأضاف أن النزاعات الإقليمية السابقة قد تم تسويتها في القرن العشرين.

وحدات عسكرية

وذكر أن روسيا، الآن، ستقوم ببناء منطقة لينينجراد العسكرية في محيط مدينة سان بطرسبرج، وستنشر وحدات عسكرية معينة هناك.

وقال، بوتين: "لماذا احتاجوا لذلك؟" في إشارة على ما يبدو إلى قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يمثل التحالف العسكري الغربي.

حلف شمال الأطلسي

وقررت فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي بعد أن شنت روسيا حربا واسعة النطاق لأوكرانيا في 22 فبراير 2022.

وتقدمت السويد، جارة فنلندا، بطلب أيضا، لكنها لم تحصل على الموافقة بالإجماع اللازمة للانضمام إلى الحلف من جانب الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة.