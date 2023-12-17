بيان لوقف إطلاق النار في غزة يحمل توقيع آلاف المشاهير بالعالم

المنامة - ياسر ابراهيم - ذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية أن أكثر من 10 آلاف فنان ومفكر وصحافي وقّعوا على بيان بعنوان "يجب وقف الحرب.. لا إرهاب ولا إبادة جماعية"، يدعو إلى وقف الحرب على غزة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أمس السبت، أن البيان المذكور أتيح للتوقيع خلال الفترة بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و17 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، في إطار حملة دولية تطالب بوقف الحرب في غزة.

وخلال هذه الفترة، وقّع 10 آلاف و327 شخصا على البيان، منهم نحو 8 آلاف شخص من المواطنين الإسبان، إلى جانب شخصيات أخرى من 31 دولة.

وبرز مطلب "الوقف الفوري والمطلق لإطلاق النار" بين المطالب الأخرى التي دعت قوات الاحتلال الاسرائيلي لوقف القصف والامتثال للقانون الدولي وتفعيل ممر إنساني.

كما طالب البيان بضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، كما أوردت وكالة الأناضول للأنباء.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

العربي الجديد