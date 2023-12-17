زيلينسكي: المفوضية الأوروبية ستبدأ خلال أيام عملية فحص التشريعات الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن المفوضية الأوروبية خلال الأيام القادمة ستبدأ عملية تقييم مدى امتثال التشريعات الأوكرانية لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

وأشار زيلينسكي في خطاب للأمة -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أن ما سيبدأ رسميًا خلال الأيام المقبلة بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية حول التشريعات يُسمى "عملية الفحص".

وأوضح زيلينسكي أن السلطات الأوكرانية تستعد حاليا للعمل على الإطار التفاوضي الخاص بالبلاد، والذي من المتوقع أن يتم تشكيله في الربيع، وذلك ضمن محاولة أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن "عملية التفاوض لن تكون سهلة، لكن الشيء الرئيسي هو أننا قررنا بشكل تاريخي أن أوكرانيا ستكون دائما جزءا من البيت الأوروبي المشترك".