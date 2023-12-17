غلق صناديق الاقتراع بسفارة تشاد في اليوم الأخير للاستفتاء على الدستور الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت عملية تصويت التشاديين داخل جمهورية مصر العربية، في اليوم الثاني والأخير للأستفتاء علي الدستور الجديد، داخل السفارة ولجان الفرعية في محافظات القاهرة.

وأغلقت اللجان الفرعية في سفارة تشاد بالقاهرة والإسكندرية، صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، لتعلن عن انتهاء الاستفتاء الدستوري الجديد لعام 2024، والبدء في فرز الأصوات.

وتوافد أبناء جالية وطلاب تشاد علي مقار السفارة في مصر، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للأستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وفتحت اللجان الفرعية في سفارة تشاد بالقاهرة الاسكندرية، أبوابها أمام أبناء أنجمينا المقيمون في مصر، للمشاركة في العرس الديمقراطي كجزء من حقوقهم الدستورى.

وشارك في عملية الاستفتاء الدستوري أبناء الجاليات والطلاب التشاديين الدراسيين في الجامعات والمعاهد المصرية، والمقيمون في أرض الكنانة، والذي يتراوح أعداهم ما بين 1000-2000 مواطن.

أهم التعديلات الدستورية في تشاد

تسعي دولة تشاد لجعل الدولة “موحدة ولا مركزية”، لذلك يختار المواطنين بالموافقة علي التعديلات.

وأكد القوات المسلحة في تشاد، أن مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة.

وأوضح المشاركون، أن الإدلاء بصوتهم يؤكد الاستقرار والأزدهار للبلاد.

تنشر "بوابة الخليج 365 الإلكترونية، النص الكامل لدستور الجديد 2023، لدولة تشاد، المقترح للاستفتاء الذى يجري في داخل وخارج البلاد على مدار يومي 16 حتى 17 ديسمبر من الشهر الجارى.

وتجرى دولة تشاد داخل وخارجها، التصويت في استفتاء على الدستور الجديد، الذي يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات تأجلت حتى نهاية 2024، بهدف عودة المدنيين إلي السلطة والعودة للديمقراطية.

أدلى التشاديون، اليوم الأحد، بأصواتهم على الدستور الجديد، الذى يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام المقبل، مع عودة المدنيين إلي السلطة.

حيث توجه أكثر من ثمانية مليون ناخب وناخبة، إلي صناديق الأقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء للدستور الجديد.

من جانبه قال ليمان محمد عشية، رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الأستفتاء الدستورى، إن بلغ نسبة توزيع الناخبيين 22726 مكتبًا للإدلاء بأصواتهم بالعاصمة انجمينا، و23 ولاية.

وأضاف محمد، في بيان صحفي، أن الدستور الجديد يتضمن، شكل الدولة الموحدة اللا مركزية مع تعزيز العدالة والمساواة.

وأكد رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الأستفتاء الدستورى، أن مراكز الاقتراع شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين خلال الساعات الأولى من انطلاقها، من أجل التصويت بـ"نعم او لا"، كما يرغبون مع ممارسة حقوقهم بكل شفافية.

وأوضح ليمان محمد عشية، رئيس اللجنة المكلفة بتنظيم الأستفتاء الدستورى، أن مراكز الاقتراع كان بداخلها انتشار واسع من قبل المراقبين الدوليين والمحليين من أجل نجاح الاستفتاء بكل شفافية، مشيرًا إلي أن السلطات حرصت علي انتشار الشرطة الوطنية في مختلف العاصمة وبالقرب من مراكز الاقتراع مع تمركز أفراد الدرك، من أجل تأمين المواطنين تجنبًا لأى اضطرابات من قبل بعض الأحزاب السياسية التى ناشدت بمقاطعة الاستفتاء .

والجدير بالذكر بأن الاستفتاء الرابع الذى يشهده البلاد، منذ العام 1989، وعام 1996 والثالث 2005، إضافة إلي الأستفتاء الدستورى 2023.