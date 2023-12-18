اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لـ"رويترز" إن "الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أدى لمقتل 90 فلسطينيا اليوم الأحد".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في غزة: مقتل 90 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.