هليفي يعلن عن مقتل 3 اسرى بنيران الجيش الاسرائيلي: آمل أن تتاح لنا فرصة أخرى وسوف نتصرف بشكل صحيح

أقرّ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن جنوده قتلوا 3 رهائن في قطاع غزة بالخطأ رغم حملهم رايات بيضاء.

وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تقييما للوضع مع قادة ومقاتلي الفرقة 99 في قطاع غزة. واوضح هليفي خلال ذلك: "أتمنى أن تتاح لنا فرصة أخرى ليأتي مختطَفون إلينا ونقوم بالتصرف الصحيح".

وأضاف هاليفي أن الحادث الذي قتل فيه جنود عن طريق الخطأ 3 اسرى هو حدث صعب ومؤلم. وقال إن "الأسرى الثلاثة، الذين نجوا من 70 يومًا من الجحيم، تحركوا نحو الجنود وقتلوا بنيران قواتنا. ليس هناك ما يريده الجنود وقادتهم في قطاع غزة أكثر من إنقاذ الاسرى أحياء. وفي هذه الحالة، لم ننجح".

وتابع "أعتقد أن الأسرى الثلاثة فعلوا كل ما في وسعهم حتى نفهم- لقد تحركوا بلا قمصان حتى لا نشتبه في أنهم يحملون متفجرات وكانوا يحملون قطعة قماش بيضاء، لذلك نفهم. إطلاق النار عليهم كان مخالفًا للقواعد إذ يمنع إطلاق النار على من يرفع راية بيضاء ويريد الاستسلام، إلا أن إطلاق النار هذا تم أثناء القتال وتحت الضغط".

واعلن الجيش الإسرائيلي إنه "في أعقاب الحادث الذي أطلق فيه الجيش النار عن طريق الخطأ على ثلاثة اسرى إسرائيليين، أجريت عمليات تفتيش في مبنى قريب من مكان الحدث، حيث كُتبت لافتات تطلب المساعدة، باستخدام بقايا طعام على ما يبدو". وأضاف أنه "بناء على التحقيق في الحدث في الميدان، يبدو أن المختطَفين الثلاثة كانوا في المبنى الذي كانوا يتواجدون فيه، على الأقل لبعض الوقت".

وفي وقت سابق، رأى محللون في الصحف الإسرائيلية اليوم، أن مقتل الاسرى الإسرائيليين الثلاثة بنيران القوات الإسرائيلية في حي الشجاعية في غزة أول من أمس هي "جريمة حرب"، وشددوا على أن الجريمة تتمثل بسهولة ضغط الضباط والجنود على الزناد، وعلى التناقض بين هدفي إسرائيل بالحرب المتمثلين بالقضاء على حركة حماس، وفي الوقت نفسه تحرير الأسرى الإسرائيليين.