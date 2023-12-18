هجوم مسلح في المكسيك اودى بحياة 12 قتيلا كانوا يشاركون في احتفالات تسبق عيد الميلاد

قُتل 12 شخصا على الأقل في هجوم مسلّح خلال احتفال في مدينة سالفاتييرا في ولاية غواناخواتو في وسط المكسيك، على ما أفادت السلطات المحلية.

وأعلنت النيابة العامة في غواناخواتو وهي من الولايات المكسيكية التي تشهد أعمال عنف كثيرة بسبب وجود عصابات إجرامية، "حتى الآن، هناك 12 قتيلا". وأشارت السلطات أيضا إلى نقل عشرات الجرحى إلى المتشفيات للعلاج.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم حصل في مزرعة سان خوسيه ديل كارمن التي يتم استئجارها لتنظيم حفلات. والضحايا شباب كانوا يشاركون في احتفالات تسبق عيد الميلاد على ما ذكرت مؤسسة تييرا نيغرا التي تدعم مشاريع اجتماعية في المدينة.

وسجلت هجمات كهذه في السنوات الأخيرة في غواناخواتو التي تسجل أكبر عدد من عمليات القتل بين الولايات المكسيكية منذ مطلع السنة مع 3029 قتيلا وفق الأرقام الرسمية.

وأصبحت هذه المنطقة التي تضم مركزا صناعيا مزدهرا، مسرحا لنزاعات بين جماعة سانتا روسا دي ليما وكارتل خاليسكو-الجيل الجديد الذي ينشط في الاتجار بالمخدرات وسرقة النفط وغيرها من الجرائم.

وتفيد الأرقام الرسمية بمقتل أكثر من 420 ألف شخص في المكسيك غالبيتهم ضحايا أعمال إجرامية منذ كانون الأول 2006 عندما أطلقت الحكومة الفدرالية عملية عسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات أثارت جدلا كبيرا.