أمطار متفرقة أحياناً حتى ظهر الاثنين حيث يعود إلى الاستقرار مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً حتى ظهر يوم غد الاثنين حيث يعود إلى الاستقرار مع ارتفاع بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم الأربعاء، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتباراً من بعد ظهر يوم الخميس المقبل بمنخفض جوي متمركز جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجياً يحمل معه أمطار، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الداخلية والشمالية، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار ويتحوّل ليلاً الى قليل الغيوم كما تنشط الرياح أحياناً.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.