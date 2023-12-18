اوضح النائب طوني فرنجية في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بانه "مع محبتي وتقديري واحترامي للجيش وجنوده وضبّاطه أكبر من أنّ يزايد عليها أحد، لكن لا أرى أيّ جدوى من اعتماد الحواجز الثابتة بدلاً من الحواجز الطيّارة، كحاجز "المدفون"، الذي يفصل شمال لبنان عن باقي المناطق".

كانت هذه تفاصيل خبر طوني فرنجية: لا جدوى من إعتماد حواجز الجيش اللبناني الثابتة بدلاً من الحواجز "الطيّارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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