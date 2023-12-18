شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض ينتقد تصريحات ترامب ويصفها بـ"الفاشية" ضد المهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف البيت الأبيض اليوم الأحد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لقوله إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا"، مصورا تعليقاته على أنها "خطاب فاشي تحريضي يمثل لعنة على الديمقراطية الأمريكية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان: "ترديد الخطاب البشع للفاشيين والعنصريين البيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة هي هجمات خطيرة على كرامة وحقوق جميع الأمريكيين وعلى ديمقراطيتنا وعلى السلامة العامة"، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وأدلى ترامب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، بهذا التعليق أمس السبت في تجمع انتخابي في دورهام بولاية نيو هامبشاير، بينما كان ينتقد ما يصوره على أنه هجرة غير منضبطة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال: " من جميع أنحاء العالم ، يأتون إلى بلدنا .. من أفريقيا ومن آسيا .. من جميع أنحاء العالم .. إنهم يتدفقون على بلادنا". واستخدم ترامب نفس العبارة في منشور مساء السبت على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قائلا إن الهجرة غير الشرعية على وجه التحديد "تسمم دماء بلادنا".

وذكر بيتس في رد البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن "قادتنا يتحملون مسؤولية جمع البلاد حول قيمنا المشتركة".