شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا تجاه اليابان.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما يُفترض أنه صاروخ باليستي قصير المدى باتجاه بحر اليابان مساء الأحد.

وذكرت وكالة جيجي برس اليابانية عن وزارة الدفاع اليابانية قولها أيضا إن صاروخا باليستيا قد جرى إطلاقه من كوريا الشمالية.

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ويعتقد أن الصاروخ قد سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية التابعة لليابان.

وزارة الدفاع اليابانية

ووفقا للجيش الكوري الجنوبي فإن الصاروخ انطلق لمسافة حوالي 570 كيلومترا، ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ قطع مسافة حوالي 400 كيلومتر، ووصل إلي أقصى ارتفاع بلغ حوالي 50 كيلومترا.

وفي بيان نُشر بعد إطلاق الصاروخ مباشرة، ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية باجتماع للمجموعة الاستشارية النووية الذى عُقد في واشنطن أمس الأول الجمعة، وفيه اتفقت الحكومتان الأمريكية والكورية الجنوبية على وضع قواعد توجيهية بشأن تخطيط وتنفيذ الإستراتيجيات النووية.