جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تنظم ندوة توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي.. (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

نظمت جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية برئاسة الدكتور هبة فاروق سالم ندوة توعوية لمكافحة الادمان تحت عنوان "تكنولوجيين بلا إدمان"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حرصاً على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للطلاب ونشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، وتصحيح للمفاهيم المغلوطة وذلك في إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة لمكافحة تعاطي المخدرات.

حاضر بالندوة الدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتور محمد رمضان أخصائي الصحة النفسية وعلاج الإدمان ومنسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ناقشت الندوة خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع، وتأثيرها على منظومة القيم الأخلاقية، والتأكيد أن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم، الذي يؤثر عليه.

وأكدت الدكتور هبة فاروق سالم على أهمية توعية الطلاب بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار المخدرات، والتوعية بطرق الوقاية من تعاطيها، كما اضافت سيادتها أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم لطلابها للتصدي لكافة المشكلات المجتمعية والنفسية التي تواجههم.

وشهد فعاليات الندوة الدكتور محمد وطني السيد أستاذ بكلية هندسة المطرية وعضو المجلس الأعلى للتعليم التكنولوچي، الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد درغام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور محمد مصطفي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.