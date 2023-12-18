الهلال الأحمر الفلسطيني: استهداف الاحتلال لقسم الولادة بمجمع ناصر بخانيونس انتهاك للقانون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقسم الولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس أمر بالغ الخطورة وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي مبنى قسم الولادة في مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهيدة و10 إصابات في مستشفى ناصر بخانيونس.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تصريحات تفيد بوقوع 90 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا شمال غزة.

وأشار المتحدث باسم الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مستشفى العودة في جباليا بعد حصاره وقصفه لأيام، مؤكدا أن قوات الاحتلال احتجزت وعرت كوادر المستشفى وعلى رأسهم مديره أحمد مهنا.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح كوادر المشفى بعد 4 ساعات من استجوابهم بوضع غير إنساني، فيما أبقت مدير مستشفى العودة أحمد مهنا رهن الاعتقال وأخذه لجهة مجهولة.