حل لغز اختفاء شاب بأسيوط والعثور على جثته في مصرف مياه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من حل لغز اختفاء شاب في مركز أبنوب وتبين العثور على جثته في مصرف مياه.

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص بأسيوط.

و بالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بأسيوط بلاغا بتغيب المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة أبنوب بتاريخ 6 ديسمبر الجارى وبتاريخ 14 ديسمبر الجارى ورود بلاغ بالعثور على جثة المتغيب بحوض مياه بإحدى القرى بدائرة المركز.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق وبسؤال والده أفاد بمعاناة نجله من "إعاقة ذهنية" ورجح غرقه أثناء إستحمامه بحوض المياه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.