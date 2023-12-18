بسبب أسطوانة بوتجاز.. إصابة طالب بطلق خرطوش شمالي قنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب طالب بطلق ناري خرطوش، اليوم الأحد، في مشاجرة بسبب خلافات على أسطوانة بوتاجاز، في قرية أبومناع بحري، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة طالب بطلق ناري خرطوش إثر مشاجرة في قرية أبومناع بحري مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين إصابة "رضا.ع.ع، يبلغ من العمر 17 عامًا، بطلق ناري خرطوش بسبب خلافات على اسطوانة بوتاجاز، تم تحويل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.