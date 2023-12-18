محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب وعثمان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي.

وأسندت التحقيقات في القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنة 2023 جنح مالية القاهرة، لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق أنه في يوم 22 أغسطس عام 2022 تعدى على الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بالقذف والسب.

وتابعت التحقيقات أن مرتضى تعمد ازعاج الخطيب وعثمان واساء استعمال أجهزة الاتصالات، من خلال مداخلتين تلفزيونية، الأولى ببرنامج زملكاوي والمذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناه الشمس.

وكان مرتضى منصور قد تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بجلسه سابقة، وقضى برفض طلب الرد، لتعود القضيتين من جديد الى المحكمة المختصة لاستكمال المحاكمة.