شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. العام الجارى يشهد أكبر مساهمة فى صناديق المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العام المالى الجاري والذى بدأ أول يوليو 2023، أكبر مساهمة في صناديق المعاشات، وذلك بواقع 134 مليار و703 مليون جنيه، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وفي هذا الصدد، نرصد حجم المساهمات في صناديق المعاشات علي مدار 5 سنوات سابقة، من واقع البيان التحليلي عن السنة المالية 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب:

1- بلغت خلال العام المالي 2019/2020 نحو 55 مليارا و120 مليون جنيه.

2- بلغت خلال العام المالي 2020/2021 نحو 99 مليارا و148 مليون جنيه.

3- بلغت خلال العام المالي 2021/2022 نحو 119 مليارا و998 مليون جنيه.

4- بلغت خلال العام المالي 2022/2023 نحو 127 مليار جنيه.

5- قدرت بموازنة العام المالي الجاري 2023/2024 بنحو 134 مليارا و704 مليون جنيه.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل فى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية فى تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.