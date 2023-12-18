لبنان الحَيَوات

لَو أُتيحَ لِلمَتاهاتِ، في جَذوَةِ حَنينِها وَوَقارِ مَديدِها، أن تَخلُدَ الى خُلوَةٍ، لأَدرَكَت كَم لبنانُ مانِحُها حَيَواتٍ. هو عُمقُ الجُذورِ فيها إذ يَتوقُ لِلخَفَرِ، يَتحَوَّلُ الى كَلِمَةٍ، وَمِنها الى إرشادٍ كُلَّما العالَمُ في لَغوِ إنفِعالاتِهِ يَستَجدي يَقيناً.

قُلتُ: حَيَواتٍ، لبنانُ مانِحُها. فَلنُدرِك عُمقَها، لا في غَفلَةِ الجَنى بَل في آفاقِها. لَيسَت صيغَةَ مُبالَغَةٍ، الحَيَواتُ. لا وَلا مُجَرَّدَ جَمعِ الجُموعِ. بَل، على ما قالَهُ إبن كَثيرَ، الحَياةَ الحَقَّ التي لا زَوالَ لَها وَلا إنقِضاءَ. قُلّ: لبنانُ مانِحُ حَيَواتٍ، أيّ مانِحُ سِرِّ الأصيلِ الراعيَ، المُذَكِّي قُوَّةَ إحتِضانِ أُلفَةِ الوِفرَةِ المُستَمِرَّةِ أبَدَ الآبادِ.

كَيفَ لا يَكونُ ذَلِكَ؟

وَلبنانُ لِليَهودِيَّةِ، مانِحُها على الأقَلِّ، نَبِيَّاً إسمُهُ-الفِعلُ-الرؤيَةُ-المِعنى آرامِيٌّ-لُبنانِيٌّ: دانيالُ. "دان" قاضِيَ-حُكمٍ، و"إيل" الرَبُّ-الإلَهُ. لَهُ أصغى داريوسُ المَلِكُ وَ"عَزَم أن يُقيمَهُ على مَملَكَتِهِ كُلِّها" لِما فيهِ مِن "روحِ حِكمَةٍ بارِعٍ". وإذ إمتَحَنَهُ بِطَرحِهِ للأُسودَ، فَبَقِيَ حَيَّاً، صاحَ بِهِ: "أيا عَبدَ اللهِ الحَيِّ، هَل إستَطاعَ إلَهُكَ المواظِبَ على عِبادَتِهِ أن يُنقِذَكَ؟" وَلإيمانِهِ، كَتَبَ "إلى جَميعِ الشُعوبِ والأُمَمِ والأَلسنَةِ الساكِنينَ في الأرضِ كُلِّها: ...لَقَد أصدَرتُ أمراً لِلناسِ في كُلِّ سُلطانِ مَملَكَتي أن يَخَافوا وَيَرتَعِدوا بِوَجهِ إلَهِ دانيالَ: لأنَّهُ الإلَهُ الحَيُّ القَيُّومُ لِلأبَدِ. وَمُلكُهُ لا يَنقَرِضُ وَسُلطانُهُ إلى المُنتَهى. المُنقِذُ المُنَجيُّ والصانِعُ الآياتِ والعَجائِبَ في السَمَواتِ والأرضِ." (دانيال 6/3.(27-25.20. أوَلَيس دانيالُ مَن فَسَّر حُلُمَ المَلكِ نَبوكدنصَر الَّذي أرعَبَهُ، إذ قالَ لَهُ، مُتَنَبِّئاً عَن مُلكِ المَسيحِ: "يُقيمُ إلَهُ السَماءِ مَملَكَةً لا تَنقَضِ لِلأَبَدِ، وَمُلكُهُ لا يُترَكُ لِشَعبٍ آخَرَ، فَتُسحَقُ وَتَفني جَميعُ تِلكَ المَمالِكَ، وَهي تَثبُتُ لِلأَبَدِ..."، فَسَقَطَ نبَوكدنصرُ على وَجهِهِ وَسَجَدَ لِدانيالَ، "وأمَرَ أن تُقَرَّبَ لَهُ تَقدِمَةٌ وَبَخورٌ"؟ (دانيال 2/44-46).

وَلبنانُ، لِلمَسيحِيَّةِ، مانِحُها على الأقَلِّ، الفِعلَ-الإسمَ-الرؤيَةَ-المِعنى الآرامِيَّ-الُلبنانِيَّ لِلمَسيحِ: "عَمانو-ئيلَ" وَتَفسيرُهُ "اللهُ مَعَنا" (متَّى 1/23). أوَلَيسَ هو مُحَقِّقُ تأنسُنِ اللهِ وَتَألُّهِ الإنسانِ، مِن قانانا الُلبنانِيَّةِ الى الصَليبِ فالقَبرِ الفارِغِ؟.

وَلبنانُ، لِلإسلامِ، مانِحُهُ على الأقَلِّ، الرؤيَةَ-المِعنى-الإسمَ-الفِعلَ. أوَلَيسَ إبنُ العَبّاسِ الناقِلَ أنَّ "آدَمَ بَنى البَيتَ الحَرامَ مِن أربَعَةِ جِبالَ مِنها جَبَلُ لبنانَ"، وَفي حَديثٍ شَريفٍ آخَرَ "أنَّ لبنانَ جَبَلٌ مِن جِبالِ الجَنَّةِ، وَهوَ عِصمَةُ الأنبِياءِ وَمَحَلُّ كَرامَتِهِمِ"، وَهو أحَدُ جِبالِ حَمَلَةِ العَرشِ يَومَ القيامَةِ"؟.

وَلبنانُ، لِلدُروزِيَّةِ والبوذِيَّةِ وَمُتفَرِّعاتِهِما، أوَلَيسَ مانِحُها على الأقَلِّ، المِعنى-الرؤيَةَ-الإسمَ-الفِعلَ: تَناسُخَ الأرواحِ لإرتِقائِها صَوبَ الأُلوهَةِ بالتَطَهُّرِ؟.

وَلَهُ النُذرِ

هوَذا نُذرُ لبنانَ أن يَمنَحَ العالَمَ الذي يَنفُثُ دَمَاً وَقفَةً على سورٍ. وَأَيُّهُ؟ سورُ حَقيقَتِهِ. أمامَها، وَفي مواجَهَةِ القَضاءِ-الحُكمِ مَعَ اللهِ لا مَعِ الإنسانِ فَحَسبَ، يَمتَحِنُ حَقيقَتَهُ. فإمَّا يُكَرِّمُ ذاتَهَ وإمَّا يُهينُها. ألَيسَ لبنانُ إمكانُ إرتِقاءٍ؟ أوَلَيسَ جَوهَرَ دَينونَتِهِ في إمَّوِيَّتِهِ هَذِهِ المُنبَثِقَةِ مِن خَلاصِ هَذِهِ الإمكانِيَّةِ؟ العالَمُ، طَريحُ وِحشَتِهِ الذاتِيَّةِ وَفَريسَةُ تَوَحُشِّهِ الإنفِلاتِيِّ، غَيرَ قادِرٍ لِوَحدِهِ مِنَ الحُكمِ-القَضاءِ... بَل غَيرَ قادِرٍ أصلاً على الصُمودِ.

هو لبنانُ، بِكُلِّ جَوارِحِهِ، يَلِدُهُ بِوَلَهِهِ بِخِصبِ تِلكَ الحَرارَةِ التي فيهِ، القادِرَةِ على الإنبِعاثِ مِن إثرِ اللهِ وإقتِحامِ كُلِيَّةِ الإنعِتاقِ.

قُلتُ: حَيَواتٍ؟ كُلُّ لبنانَ خِصِّيصُها، وَهي إلَيهِ مُنتَسِبَةٌ. وَلا حُضورَ لَها في العالَمِ إلَّا بِنُذرِ لبنانَ الذي يُنقِذُها مِن طُغُماتِهِ، فَتَغدوَ مَجرى الأبَدِ وَمصَبَّهُ.

ألَيسَ لبنانُ، وَحدُهُ، مُدرِكُ الأُلوهَةِ؟ تَلكَ كَثافَةُ حَيَواتِهِ!.