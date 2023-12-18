شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عضوية فنلندا في الناتو.. ماذا قال بوتين؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فنلندا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجارة روسيا، بـ"مشكلات" لم يحددها.

وقال بوتين، خلال لقاء تليفزيوني: "لم تكن هناك مشكلات من قبل، لكن ستكون هناك مشكلات الآن، فالنزاعات الإقليمية السابقة سُويت في القرن العشرين".

وأشار إلى أن روسيا ستبني منطقة لينينجراد العسكرية في محيط مدينة سان بطرسبرج، وستنشر وحدات عسكرية معينة هناك.

وقال بوتين "لماذا احتاجوا لذلك؟"، في إشارة على ما يبدو إلى قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يمثل التحالف العسكري الغربي.

اتفاقية أمريكية فنلندية

وقررت فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي بعد أن شنت روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا في 22 فبراير 2022.

وتقدمت السويد، جارة فنلندا، بطلب أيضًا، لكنها لم تحصل على الموافقة بالإجماع اللازمة للانضمام إلى الحلف من جانب الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة، نتيجة معارضة من تركيا.

ووقعت الولايات المتحدة أخيرًا اتفاقية مع السويد بشأن استخدام المنشآت العسكرية السويدية، ومن المتوقع أن توقيع اتفاقية مشابهة إلي حد كبير مع فنلندا اليوم الاثنين.

ومن شأن الاتفاقية الأمريكية - الفنلندية أن تتيح لواشنطن حرية وصول عسكرى إلى 15 قاعدة فنلندية.