مجدي صادق يكشف لمصراوي مميزات التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، الخبير السياحي، إن من يحصل على التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج العربي، ، يستطيع زيارة أي دولة فيهم.

وأضاف "صادق"، لمصراوي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بصرف المليارات على قطاع السياحة، مثل قطر عندما قامت بتنظيم كأس العالم، إلى جانب باقي الدول.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن التأشيرة الموحدة تتيح التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن دول الخليج قامت بتصميم شبكات طرق متطورة سهلت التنقل فيما بينهم.

وأشار إلى أن التأشيرة السياحية الموحدة تعمل على تعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات، وتتماشى مع التطور والنهضة التنموية، وتساعد على فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي بالدول الأعضاء.

ولفت صادق، إلى أنه من مميزات التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، تسهيل خطوات السفر والتنقل بين دول الخليج باستخدام تأشيرة واحدة، وتعزيز السياحة بدول الخليج، وتقوية مكانة الدول التابعة للتأشيرة السياحية، وتبادل الخبرات والاستثمارات.

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