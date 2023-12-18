ترند اليوم| زيادة المعاشات وطرح شقق الإسكان المتميز

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

المعاشات

أعلن جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه اعتباراً من أول يناير 2024 سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه شهريا بدلاً من 1105 جنيهات.

التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2024

زيادة الحد الأدنى للمعاشات ل1300 جنيه أول يناير

شام الذهبي

شاركت خبيرة التجميل، شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عدة صور جديدة على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح الحمل واضحة.

شام الذهبي بملامح الحمل.. ابنة أصالة تتألق بإطلالة على "إنستجرام"

الدولار

أسعار الدولار وأبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

بدأت وزارة الإسكان اليوم، في طرح كراسة شروط شقق العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، حيث يوجد 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا.

الإسكان

التقديم بدأ اليوم.. ننشر كراسة شروط الإسكان المتميز والحجز بالأسبقية