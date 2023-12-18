شكرا لقرائتكم خبر عن اليمين الدستورية شرط قبل تولى الرئيس الفائز فى انتخابات 2024 مهام منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي عالمي نتيجة الانتخابات الرئاسية، 2024 التى أجريت على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء خلال الأسبوع الماضى.

فمتى يتولى المرشح الفائز مهام منصبه الدستورية كرئيس للجمهورية ؟

يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" – المادة (144) من الدستور.

جدير بالذكر، أن انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.