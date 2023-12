شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات قليلة.. كوريا الشمالية تطلق الصاروخ الباليستي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا ثانيًا خلال ساعات قليلة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول، إن الصاروخ حلّق اليوم الاثنين، في اتجاه بحر اليابان، ولم يكن من الواضح في البداية مدى التحليق.

إطلاق الصاروخ الأول

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، رصد الجيش الكوري الجنوبي اختبار صاروخ كوري شمالي قصير المدى، وسقط الصاروخ في البحر بعد أن قطع مسافة 570 كيلومترًا تقريبًا في الاتجاه الشرقي أيضًا.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، التي تعلن نفسها كقوة نووية، إطلاق أو حتى اختبار صواريخ باليستية من أي مدى.

واعتمادا على تصميمها، يمكن أيضًا تجهيز هذه الصواريخ برأس حربي نووي.