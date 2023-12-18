شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام سيارة بإحدى عربات موكب بايدن.. شاهد كيف تصرف حراسه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اصطدمت سيارة بإحدى العربات رباعية الدفع التابعة للحراسة الأمنية للرئيس الأمريكي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير أمس الأحد.

وأوضحت وكالة رويترز للأنباء أن بايدن والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بخير.

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وكان بايدن وزوجته قد غادرًا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي، حينما وقت التصادم.

وحاصر أفراد الأمن السيارة بعد توقفها، وعاد بايدن وزوجته بسلام إلى منزلهما في ويلمنجتون.