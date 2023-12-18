برلماني: مطالبة الاحتلال بإجلاء مستشفى المعمدانى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب مطالبة قوات الاحتلال الاسرائيلى من الفلسطينيين بإجلاء النازحين من مستشفى المعمداني بغزة بأنه وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والبشرية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال لم يكتف بقصف مستشفى المعمداني ولكنه يطالب بإجلاء النازحين من داخله بسبب صمت المجتمع الدولي ووقوفه متفرجاً على الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمحازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وتساءل "شمس الدين" قائلاً: إلى متى يستمر المجتمع الدولي في صمته؟.. وإلى متى يظل الانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية داعماً ومسانداً لجيش الاحتلال؟، مطالبًا من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية الإسراع في تنفيذ النداءات المتكررة من مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوقف الفوري للاعتداءات من جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.