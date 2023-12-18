حدث ليلاً| جلسة طارئة لنقابة المحامين.. ومفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة في غزة: قوات الاحتلال احتجزت كوادر مستشفى العودة وجرّدتهم من ملابسهم

نقلت صحيفة "رويترز" الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تصريحات تفيد بوقوع 90 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا شمال غزة.

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إعلام عبري: إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار لكنها تقترح إطلاق سراح أسرى نوعيين

قالت القناة 11 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن تل أبيب ترفض وقف إطلاق النار كما تطالب حماس لكنها قد تقترح بدائل مثل إطلاق سراح أسرى نوعيين في صفقات جديدة.

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أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن البيان الذي أصدرته هيئة قناة السويس اليوم، من أجل بعث رسالة طمأنة للعالم بأن حركة الملاحة في القناة منتظمة، مؤكدا أن الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر.

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الإسكان: بدء تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة بـ "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقسمة لـ3 قطاعات (أ – ب - ج) بمساحات تتجاوز الـ3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٣١ مليار جنيه.

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زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان.

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إعلام عبري: رئيس الموساد حصل على الموافقة للمضي بمفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" دافيد برنيع، حصل على ضوء أخضر من المستوى السياسي للمضي بمفاوضات مع الوسطاء لصفقة جديدة.

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نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة لاجتماع طارئ غدًا

وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع طارئ، وذلك غدًا الإثنين.

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هل سيتم رفع الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري؟.. خبيرة تُجيب

توقعت سحر الدماطي الخبيرة المصرفية، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري، موضحة أن التضخم انخفض عن الشهر الماضى وهو مؤشر جيد.

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شهيدة و10 إصابات بقصف إسرائيلي استهدف قسم الولادة في مستشفى ناصر بخانيونس

أفادت قناة "الجزيرة" وفق ما أوردته في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، بوقوع إصابات بقصف إسرائيلي استهدف مبنى قسم الولادة في مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

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