لتلاشي قطع الخدمة.. تعرف على خطوات دفع "فواتير الكهرباء" المتراكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بعض الخطوات لسداد وتقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة قبيل انتهاء العام من أجل التسهيل على المواطنين سرعة الدفع وتوفير الوقت والجهد.

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي خطوات تقسيط وسداد فواتير الكهرباء المتراكمة على مدار العام 2023:

1- يشترط حضور صاحب عداد الكهرباء، الذي يرغب في تقسيط فواتير الكهرباء، أو من ينوب عنه ولكن بتوكيل عام من صاحب عداد الكهرباء.

2- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد لدفع فواتير الكهرباء.

3- الأصل وصورة من آخر فاتورة كهرباء تم دفعها.

4- نموذج طلب تقسيط للمديونية، ويتم استيفاؤه من الشركة، مع ملئ البيانات الموجودة به.

5- بعد تجهيز كافة مستندات لدفع فاتورة الكهرباء 2022 المتراكمة، يمكن للمتقدم أن يتوجه إلى أقرب فرع لإدارة هندسة الكهرباء التابع للمحل السكني لصاحب عداد الكهرباء.

6- يطلب من الموظف الحصول على نموذج من تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة مع تسليم آخر فاتورة كهرباء قد تم دفعها.

7- إذا لم يتوفر أي فاتورة للكهرباء سيطلب منك الموظف معاينة عداد الكهرباء الخاص بك للتأكد من سلامة وصحة العداد ومن ثم إصدار فواتير الكهرباء.

8- بعد صدور فواتير الكهرباء المتراكمة سيطلب من المشترك دفع قيمة آخر فاتورة كهرباء، مع دفع قيمة 25% من قيمة الفواتير المتراكمة، ويمكن تقسيط باقي المبلغ على مدى 12 شهرا.

ونوهت إلى أن من يمتنعون عن دفع باقي فواتيرالكهرباء المتراكمة أثناء نظام التقسيط لمدة 3 أشهر يحق لشركة الكهرباء رفع عداد الكهرباء دون الرجوع للمشترك.