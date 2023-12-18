الجيش الاسرائيلي اعلن ارتفاع إجمالي عدد فتلاه منذ 7 تشرين الأول إلى 458 عسكريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، "مقتل 4 من أفراده خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 458 عسكريا.

يذكر أن القناة الـ 12 الإسرائيلية، كانت قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتانياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر لإطلاق سراح المزيد من الاسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها بأن "بارنيا قدم للقيادة السياسية الإسرائيلية الخطوط العريضة لصفقة محتملة للإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصل على الضوء الأخضر لمناقشة تفاصيلها مع وسطاء من مصر وقطر، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإسرائيلية".