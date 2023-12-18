الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد" باتجاه بحر اليابان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى بحر اليابان، بعد ساعات فقط من إطلاقها صاروخا آخر قصير المدى بشكل منفصل.

وأوضحت في بيان، أن الصاروخ حلّق نحو 570 كيلومترا، قبل أن يسقط في بحر الشرق، مشيرةً إلى أن سيول وواشنطن وطوكيو "تبادلت المعلومات بشكل وثيق فيما يتعلق بالصاروخ البالستي الكوري الشمالي".

وأكدت الحكومة اليابانية، أنّ كوريا الشمالية أطلقت "ما بدا أنه صاروخ بالستي"، دون تقديم مزيد من المعلومات.

وجاءت عملية الإطلاق بعد رصد سيول لصاروخ بالستي آخر قصير المدى، أُطلق من منطقة بيونغ يانغ في وقت متأخر من ليل الأحد.