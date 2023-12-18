تعرُض سيارة تابعة لموكب بايدن لحادث اصطدام والرئيس الأميركي وزوجته بخير

كشف المتحدّث باسم وكالة الخدمة السّريّة في ​البيت الأبيض​، ستيف كوبيك، أنّ "قرابة السّاعة 8:09 مساءً (01:09 ت غ)، اصطدمت إحدى السّيّارات بسيّارة تابعة للخدمة السّريّة، كانت تؤمّن الحماية للطّريق الّذي يسلكه موكب الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ في مدينة ويلمنغتون"، مشيرًا إلى أنّه لم تكن هناك حاجة لأيّ إجراءات وقائيّة، و"غادر موكب الرّئيس دون وقوع أي حادث".

ولفت مسؤول في البيت الأبيض، لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "الرّئيس والسيّدة الأولى بخير".

​​​​​​وذكرت الوكالة أنّ "مجموعة من المراسلين الّذين تجمّعوا أمام مقرّ الحملة الانتخابيّة في ديلاور، حيث كان بايدن قد انتهى لتوّه والسيّدة الأولى جيل من تناول العشاء مع الموظّفين، شاهدوا علامات الدّهشة ترتسم على وجه بايدن عند سماعه صوت التّصادم".