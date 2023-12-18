هزة أرضية بقوة 4,1 درجة وقعت في بحر مرمرة شمال غربي تركيا

ذكرت إدارة الكوارث والطّوارئ التّركيّة (آفاد)، في بيان، أنّ "هزة أرضية بقوّة 4,1 درجة، ضربت قبالة سواحل ولاية يالوفا في بحر مرمرة شمال غربي تركيا"، موضحةً أنّ "الهزّة وقعت على عمق 11,18 كيلومترًا في بحر مرمرة، وعلى مسافة 8,52 كم من شاطئ جنارجق".
في السياق، أشارت والي يالوفا، هوليا قايا، إلى أنّ الولاية لم تتلقَّ أيّ بلاغات عن وقوع خسائر في الولاية.
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