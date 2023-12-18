انت الان تتابع خبر الخفاجي يكشف لـ"السومرية" تفاصيل جديدة عن الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخفاجي في حديث للسومرية إن "خطة الأمنية للتصويت العام تختلف عن التصويت الخاص لأننا نتعامل مع أكثر من 16 مليون ناخب، اما التصويت الخاص كان أكثر من مليون ناخب"، مبينا ان "خطة التصويت العام تحتاج الى زيادة في القدرات الأمنية وتشديد على مراكز الاقتراع".

وأضاف: "قمنا بفحص مراكز الاقتراع من خلال مفارز k9 الجهد الهندسي وبدأنا بعملية استطلاع جوي وجمع معلومات لتوفير أجواء امنة للناخب"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي قطوعات في حركة السير ولا يوجد أي حظر للتجول ومنافذ العراقية مفتوحة".

وأشار الخفاجي الى انه" لا يسمح باي مظهر من المظاهر المسلحة داخل مراكز الاقتراع ويمنع حمل الأسلحة داخل المراكز"، مضيفا ان "لدينا متابعة شديدة لمنع دخول الهواتف النقالة الى مراكز الاقتراع".

وأوضح ان "الخطة الأمنية الخاصة تنقسم الى ثلاثة اطواق، أولها يكون على المنشآت والطوق الثاني يكون على الجيش والشرطة والفرق بين الطوقين يكون على مسافة من 150 متر الى 200 متر، اما الطوق الثالث يجب ان يكون مسلح ويكون على بعد 500 متر"، موكدا "وجود دائرة تلفزيونية مفتوحة مع كل المحافظات لمراقبة عملية الانتخابات المحلية".

وافتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الاثنين، أبواب أكثر من 7 الاف مركز انتخابي في 15 محافظة، للتصويت العام ضمن انتخابات مجالس المحافظات التي تقام لأول مرة منذ 10 سنوات.

يشار الى ان التصويت العام بدأ الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.

وتنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 16 مليون ناخب ضمن التصويت العام.