في صحف اليوم: معارك جديدة للقائد داخل الجيش وهل سينام وعثمان على حرير التمديد؟

لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في مجلس النواب، الجمعة الماضي، لا يعني أن معركة المؤسسة العسكرية انتهت. وإذا كان الخارج قد "اكتفى" بربح هذه الجولة، بعدما جنّد لها كل حلفائه، فإن جولة أخرى ستبدأ هذا الأسبوع بعنوان التعيينات العسكرية، كانت قد لاحت بوادرها في الأيام الماضية في طيّات "معركة التمديد".

وأشارت إلى أنّ "بيروت لم تتخطّ بعد مشهد تفخيخ جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الجمعة الماضي، لبتّ تأجيل تسريح قائد الجيش، وإقرار مجلس النواب في اليوم نفسه، قانون رفع سنّ التقاعد لرؤساء الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد، بعد تخريجة تولّى العسكريون المتقاعدون تظهيرها بقطع الطرق الى السراي الحكومي، ما أعاق وصول عدد من الوزراء وحال دون اكتمال النصاب".

وركّزت الصّحيفة على أنّه "فيما صار معروفاً أن تمرير التمديد لعون جرى بضغط خارجي مارسته دول اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني (أميركا، فرنسا، السعودية، قطر ومصر) على القوى السياسية والنواب، فإن ما لم يتمّ التطرق إليه بعد هو الدور "المشبوه" الذي قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على خطّين:

- علناً، بتأكيده أمام القوى السياسية أنه سيأخذ التمديد بصدره، رغم "النصائح" التي سمعها بعدم جواز تخطّي وزير الدفاع، وبأن مثل هذا القرار سيسقط بضربة قاضية من مجلس شورى الدولة، إذ أوحى رئيس الحكومة الى المعنيين بأنه أمّن التغطية القانونية للأمر، بدراسة أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، و"رتّب" الأمر مع أعضاء في مجلس الشورى، وأوحى للجميع في الداخل والخارج، بأن حكومته ستقرّ تأجيل التسريح؛ قبل أن يتنصّل من وعوده كالعادة في ربع الساعة الأخير".

- وسرّاً، عبر ترتيب رئيس الحكومة خطة مع قائد الجيش لتطيير الجلسة، تولّى العسكريون المتقاعدون تنفيذها عبر تظاهرة حالت دون وصول الوزراء الى السراي. وتقاطعت هذه الخطة مع تطورات داخلية، تمثّلت في مواقف بعض القوى التي وجدت في الأمر فرصة للهروب من التمديد في الحكومة، وتجيير المهمة الى مجلس النواب لضمان سريان قرار التمديد وتأمين دستوريته، وهو حصل بعد تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الهيئة العامة ستقوم بواجبها إذا تلكأ مجلس الوزراء عن القيام بالخطوة".

وأفادت بأنّ "هذه الأجواء دفعت بالنائب السابق وليد جنبلاط إلى التواصل مع كلّ من "حزب الله" وبري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مطالباً بتنفيذ ما اتُّفق عليه مع ميقاتي لجهة تعيين رئيس للأركان، ما يفتح الباب أمام معركة التعيينات في المجلس العسكري".

وبيّنت أنّه "ما بدأ الحديث عنه في الكواليس السياسية، وأعاد الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، إذ إن جنبلاط يضغط لإجراء التعيينات في المجلس العسكري، ولا سيما تعيين العميد حسان عودة في رئاسة الأركان، ما فتح الباب أمام مشاورات جديدة، بحجة أن "التمديد لقائد الجيش لا يعني ترك هذا الموقع شاغراً، لأن دور رئيس الأركان يتجاوز مهمة النيابة عن قائد الجيش، ويرتبط بمنظومة القيادة والإشراف على هيئة عمل الأركان"، علماً أن قائد الجيش نفسه يحبّذ إجراء التعيين".

وأكّدت مصادر "الأخبار" أن "الأنظار ستتجه في الأيام المقبلة الى الاتصالات مع باسيل، الذي يرفض أن تقوم هذه الحكومة بأيّ تعيينات، ومن المرجح أن يكون أكثر تصلّباً بعد التمديد لقائد الجيش، والذي اعتبره مؤامرة شارك فيها الجميع ضد التيار الوطني الحر".

هل سينام عون وعثمان على حرير التمديد؟

شدّدت صحيفة "الجمهورية"، على أنّه "لا يختلف اثنان على أنّ الرابح الوحيد في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الماضي هو المجلس، ولا يشاركه في هذا الربح أحد. فهذه الجلسة، بشكلها ومضمونها، أكدت الصلاحيّة التشريعية للمجلس، وأسقطت المنطق الذي "طَوش" اللبنانيين بمقولة إنّ المجلس النيابي تحوّل مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون الى هيئة ناخية، ولا يجوز له التشريع في غياب رئيس الجمهورية. علماً انه كانت لأصحاب هذا المنطق أنفسهم، محطة اعتراف سابقة بصلاحية المجلس التشريعية، بمشاركتهم في جلسات تشريع سابقة في ظل الشغور الرئاسي في العام 2016، أقرّت 76 قانوناً".

ولفتت إلى أنّ "الجلسة التشريعية حسمت التمديد سنة لمن هم في رُتَب عماد ولواء، وأوّل المستفيدين قائد الجيش العماد جوزف عون ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. وبهذا التمديد يمر القطوع الاول لهذا الإجراء، ولكن يبقى أمامه قطوع ثان في المجلس الدستوري، ربطاً بالطعن بقانون التمديد المنتظر من تكتل "لبنان القوي"، بعد أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة ويصبح نافذاً".

وفسّرت الصحيفة أنّ "ذلك يعني أنّ الطعن بهذا القانون لن يُنيّم المستفيدين منه على حرير التمديد، حتى صدور قرار المجلس الدستوري في هذا الشأن، سواء لناحية ردّ الطعن، وهذا يعني أنّ هؤلاء المستفيدين سينامون ملء جفونهم على حرير نادر ناعم الوثير، او لناحية إبطال القانون، وهذا يعني أنه لن يكون أمام مَن شملهم التمديد سوى أن يعدّوا الأيام المتبقية لهم في الخدمة؛ ليُغادروا في نهايتها كلّ منهم الى منزله وعالمه الجديد برتبة ضابط متقاعد".

وأشارت إلى أنّ "بعض اللبنانيين تحوّلوا إلى خبراء في الدستور وعباقرة القانون، وبدأوا يُسقطون تنبؤاتهم وآراءهم وفتاواهم على ما سيقرره المجلس الدستوري قبل أن يُطعَن بقانون التمديد، وهذه عَيّنة ممّا بدأ يُقال:

- رأي، يُنصف المجلس الدستوري، ويحيّده عن المداخلات السياسية، بالتأكيد على أنه سينظر إلى قانون التمديد -إن قدّم له- بعين الدستور والقانون، وبتحكيم للضمير.

- رأي ثان، مُتحامل على المجلس الدستوري لا بل ظالم له بالحكم عليه مسبقاً بالخضوع للتسييس، والقول بعدم استطاعته ان ينقض تسوية تمديدية أبعادها سياسية، طائفية، إقليمية ودولية.

- رأي ثالث، حاسِم بأنّ المجلس الدستوري سيبطل قانون التمديد، لكونه قانوناً ضيّقاً مفصّلاً على مقاس اشخاص محدّدين سَمّاهم القانون من دون أن يسمّيهم.

- رأي رابع، قائل إنّ جمرة نار حارقة ستُلقى في يد المجلس الدستوري، تُلقي به في مربّع الإحراج والصعوبة في اتخاذ القرار؛ فإنْ ردّ الطعن سيُتّهم بالخضوع للسياسين، بمُماشاته قانوناً لا يتّصِف بالشمولية ومفصّلاً لإفادة اشخاص محظوظين، فيكون بذلك قد وجّه لنفسه ضربة معنوية قاسية واعداماً لهويته كهيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانين. وإنْ أبطلَ قانون التمديد فلهذا القرار آثاره السياسية والطائفية في الداخل، وخَلل وفراغ وفوضى في المؤسسة العسكرية.

- رأي خامس، قائل انّ المجلس الدستوري قد يلجأ الى "نصف إبطال" لقانون التمديد، بحيث يُبقي على التمديد لقائد الجيش حَصراً، حِرصاً على المؤسسة العسكرية واستمراريتها وتجنّباً لحصول فراغ في قيادة الجيش، خصوصاً انّ ولاية العماد عون تنتهي بعد ايام، فيما يبطل الشق الثاني من التمديد المتعلّق بمَن هم في رتبة لواء، على اعتبار أن صفة العجلة والالحاح لا تنطبق عليهم.

- رأي سادس، يرى انّ المجلس الدستوري -إن اتخذ قراراً بإبطال قانون التمديد- سيكون في حِلّ من ايّ إحراج بأن يكون سبباً في إحداث فراغ في قيادة الجيش، او خلل وإرباك في سائر الاجهزة الأمنية، إن كانت الحكومة قد بادرت إلى تعيين رئيس جديد للأركان وسائر اعضاء المجلس العسكري قبل قرار الابطال. وفي هذه الحالة تُناط قيادة الجيش وكالة برئيس الاركان، وبالتالي تنتفي الخشية من حصول فراغ".