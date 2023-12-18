قوى الأمن عممت صورة سائق "تاكسي" موقوف يتحرش بالطالبات بعد صعودهن على متن سيارته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقـات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام شخص مجهول الهويّة، بالتّجوّل في محيط المدارس والجامعات ويستهدف الطّالبات، فيقوم بالتّحرّش بهنّ بعد أن يصعدن على متن سيّارته المخصّصة لنقل الركّاب"، مشيرةً إلى أنّ "على الفور، كُلِّفَت القطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها الاستعلاميّة لتحديد هويّة المذكور".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة، تبيّن ل​شعبة المعلومات​ أنّه يستخدم سيّارةً نوع "نيسان تيدا" لون شمباني تحمل لوحةً عموميّةً، ويُدعى: "أ. ح." (من مواليد عام 1971، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم تحرّش"، لافتةً إلى أنّ "بتاريخ 2023-12-14، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة ​بيروت​، وضبطت سيّارته المستخدَمة في عمليّات التّحرّش".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتحرّش بالفتيات وبخاصّةٍ طالبات المدارس والجامعات، بواسطة "التاكسي" الّتي يستخدمها في عمليّاته ضمن مناطق بيروت والضّاحية، وأنّه يزوّد رقم هاتفه إلى الضّحايا منتحلًا أسماء وهميّة؛ وغالبًا ما كان يستخدم اسم "فادي". وذكرت أنّه "تمّ حجز السّيّارة عدليًا، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه".

وأفادت بأنّ "بناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الفتيات اللّواتي وقعن ضحيّة أعماله، الاتّصال بفرع معلومات بيروت على الرقم: 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونيّة اللّازمة".