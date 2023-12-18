أشار النّائب أديب عبد المسيح، إلى "أنّني عندما دخلتُ قاعة الهيئة العامّة في الجلسة التشريعية الأخيرة، كنت عدديًّا النّائب 66. انسحب نائب، ثمّ توالى انسحاب بعض النّواب، ليدخل نوّاب آخرون من المعارضة ويؤمّنوا النّصاب الأخير أي 68".
وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "العبرة أنّ بيضة الميزان في خريطة المجلس الحالي تنحصر ببعض النّواب المستقلّين، الّذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين، وهم يتبعون الرّأي الحر والوطني بعيدًا عن التّأثيرات الحزبيّة والفئويّة؛ وسيبقى الحال كذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح: بيضة الميزان في خريطة المجلس الحالي تنحصر ببعض النواب المستقلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.