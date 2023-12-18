"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الناقورة والرويسات وعيترون

ذكر مراسل "النشرة" في الجنوب، أنّ "الأطراف الشّرقيّة لبلدة الناقورة تعرّضت لقصف إسرائيلي". وأشار إلى أنّ "القصف المدفعي الإسرائيلي يعاود استهدف منطقة الرويسات، والأطراف الشّرقيّة لبلدة عيترون".

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