رعد: الكلام الذي يُساق على ألسنة البعض هو نفسه ما يريده العدوّ أن يشيع في مجتمعنا لينكفئ الناس عن المقاومة

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا "في لبنان قدّمنا وبذلنا الشهداء وقد فاق عددهم المئة شهيد حتى الآن من أجل أن نكبَح جُماح عدوانٍ شيطانيٍّ تتحمل مسؤوليته بالكامل الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني"، معتبرا ان "بعضُ السّاقطين الجبناء الذين لا شرف لهم ولا كرامة يريدون أن يقولوا أن الإسرائيلي ما كان ليُمارس هذه العدوانية لو ما تعرّض له ، فالتدمر كل البيوت لكن ليبقى الشّرف".

وخلال احتفال تأبيني في النبطية، لفت رعد الى ان "الذي يبقى بلا شرف يخرج من الإنسانية ولا يحقّ له أن يُطالب بحقٍّ أو كرامة في الحياة"ـ مضيفا :" إحفظوا شرف وكرامة وإرادة هذه الأمة في إتخاذ القرار الذي يصلُح لشؤونها ومجتمعاتها".

وتابع :"كلّ ما دُمّر يُمكن أن يُعادَ بناؤه لكن الشرف إذا ذهب من أين يعود ؟ والكرامة إن انتهت من أين يأتي بها الإنسان ؟

وسأل رعد : القرار الحرّ إذا سقط واعتاد الإنسان أن يعيش عبداً خاضعاً ذليلاً من أين يُطالب بالسيادة ؟ ومن أين تتحقق له ؟

ولفت إلى أنّ هذا الكلام الذي يُساق على ألسنة البعض هو نفسه ما يريده العدوّ أن يشيع في مجتمعنا ليتخاذل المتخاذلون ولينكفئ الناس عن احتضان خيار المقاومة ورجالها .

ورأى رعد انه "اذا كان هناك بقية شرف وكرامة في هذه الأمة هو بفضل هؤلاء الشهداء وبفضل المقاومين الشرفاء الذين يسطّرون أمجاداً تلو أمجاد وانتصاراتٍ تلو انتصارات".

واعتبر رعد ان "الجهاد مطلوب لا لأنه هواية ولا لأنه عبَث يستجلب التدمير والهلاك أبداً إنما الجهاد يستجلب العزة والكرامة وإمكانية فتح الآفاق للرفاه والبناء والتنمية وتطوير التعليم والصحة والإجتماع وكلّ حاجاتنا الإقتصادية في بلادنا".