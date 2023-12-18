اشار النائب وضاح الصادق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "في قلب المعركة نواجه فريقاً سياسياً يملك كل أنواع الأسلحة ويتحكم بالمؤسسات ويتلاعب بالدستور، لا يمكننا الانتصار والتأثير من دون المواجهة في ساحة المعركة. التغيير مستحيل ونحن جالسون على مقاعد المتفرجين. لم ندخل إلى مجلس النواب لنستسلم ونسجل مواقف، دخلنا لنواجه ونحن الآن في أعلى درجات المواجهة والتغيير آت حتماً لا محالة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصادق: لم ندخل إلى مجلس النواب لنستسلم بل لنواجه ونحن الآن في أعلى درجات المواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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