نقابة الايقونوغرافيين في لبنان كرّمت رئيس بلدية الشياح

كرمت نقابة الايقونوغرافيين في لبنان رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس، خلال الاحتفال الميلادي الذي نظمه المركز الاعلامي غرين- ندين في المجمع الثقافي الرياضي الشياح. وشكر نقيب الايقونوغرافيين الاب شربل بوعبود، غاريوس على "تفانيه في الخدمة الاجتماعية والإنسانية، وعلى الدور الوطني الذي يؤديه في منطقة الشياح والجوار. وقدم بوعبود لغاريوس ايقونة المسيح الضابط الكل من انتاج المعهد الفني الانطوني عربون شكر وتقدير.

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