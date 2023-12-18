المرصد الاوروبي: محاربة الفساد ستبقى أولوية من أجل مساعدة اللبنانيين على استعادة حقوقهم

اعرب المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عن أسفه لما آلت اليه الأمور في لبنان مؤخرا، واشار الى أن ملفات كثيرة لاتزال عالقة في أدراج مجلس النواب اللبناني ومنها ملف انفجار مرفأ بيروت وملف استعادة الأموال المحولة الى الخارج فإذ بنا نتفاجأ بعقد جلسة تشريعية لاقرار قوانين بينما الملفات الأخرى التي لها علاقة بودائع اللبنانيين والمصارف لا تزال منسية.

واضاف المرصد: هل يتذكر أحد في لبنان أن رياض سلامة كان مطلوبا وفي حقه مذكرتي توقيف دوليتين؟

وسأل المرصد :ماذا عن الانهيار، والتدقيق الجنائي؟، مؤكدا في نفس الوقت أن محاربة الفساد ستبقى أولوية من أجل مساعدة اللبنانيين على استعادة حقوقهم .