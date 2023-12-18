إصابة العشرات بانفجار مستودع للوقود في العاصمة الغينية كوناكري

هز انفجار مستودعا للوقود في العاصمة الغينية كوناكري ما أدى إلى إصابة العشرات.
واوضحت وسائل اعلام محلية ان "الانفجار المصحوب بحريق وقع بعد منتصف الليل بقليل في حي كالوم الإداري والتجاري قرب الميناء".
وتعمل السلطات الأمنية على إخلاء المباني المجاورة، بعد أن امتد الحريق الكبير الناجم عن الانفجار إلى المناطق السكنية.
وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أن الانفجار أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في السماء بينما فر السكان من المنطقة التي وقع فيها الانفجار.
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