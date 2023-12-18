أخلي مطار "فورت لودرديل" الدولي في ولاية فلوريدا الأميركية، بسبب تهديد بوجود قنبلة، فيما نصح أمن المطار والشرطة الجميع بمغادرة ردهة المطار. وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات المطار أن "قوات إنفاذ القانون قامت بتطهير الحادث الأمني في المبنى رقم 1 وعادت جميع عمليات الطرق والمطار بالمطار إلى طبيعتها".

كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء مطار في ولاية فلوريدا بسبب تهديد بوجود قنبلة قبل أن تعود الأمور لطبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.