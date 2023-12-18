"نيويورك تايمز": أوستن سيبحث في تل أبيب بأهمية أخذ سلامة المدنيين بالاعتبار أثناء العمليات العسكرية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، أنّ "وزير الدّفاع الأميركي ​لويد أوستن​ يصل إلى ​إسرائيل​ اليوم الإثنين، في زيارة تشمل أيضًا قطر والبحرين، حيث يضغط مسؤولو إدارة الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ على إسرائيل، لإنهاء حملتها البريّة والجويّة واسعة النّطاق في قطاع ​غزة​ في غضون أسابيع؛ والانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا في حربها ضدّ حركة "حماس".

وأفاد مسؤولون أميركيّون، عبر الصّحيفة، بأنّ "أوستن سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ووزير الدّفاع الإسرائيلي ​يوآف غالانت​، للمناقشة بالتّفصيل متى وكيف ستنفّذ ​القوات الإسرائيلية​ مرحلةً جديدةً، يتصوّر المسؤولون الأميركيّون أنّها ستشمل مجموعات أصغر من قوّات النخبة، حيث ستتحرّك هذه القوّات داخل وخارج المراكز السّكانيّة في غزة، وتقوم بمهام أكثر دقّة تعتمد على المعلومات الاستخباريّة؛ للعثور على قادة "حماس" وقتلهم وإنقاذ الرّهائن وتدمير الأنفاق".

وأوضح مسؤول كبير في البنتاغون، أنّه بينما من المتوقّع أن يعبّر الوزير عن دعمه للحملة الإسرائيليّة لتدمير قدرة "حماس" على شنّ عمليّات عسكريّة، فإنّه سيعزّز أيضًا أهميّة أخذ سلامة المدنيّين في الاعتبار أثناء العمليّات، والحاجة الماسّة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانيّة".