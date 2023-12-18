تعطل الخدمات في عدد كبير من محطات الوقود في طهران بسبب هجوم الكتروني

تعطلت الخدمات في الكثير من محطات الوقود في العاصمة الإيرانية، طهران صباح اليوم، في وقت أعلنت مجموعة قراصنة إلكترونية مرتبطة بإسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الخدمات في الكثير من محطات الوقود في طهران تعطلت، دون أن يتضح السبب بعد.
وفي وقت لاحق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة قراصنة إنترنت مرتبطة بإسرائيل تبنت الهجوم في قلب إيران.
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