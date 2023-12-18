شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهوريون يلمحون إلى إمكانية تأجيل التصويت على مساعدات أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكك زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل في أمكانية تصويت المجلس على حزمة المساعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقال ماكونيل، إن قضايا مهمة لا تزال مطروحة في مفاوضات مجلس الشيوخ بشأن القيود الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك التي طالب بها حزبه مقابل الموافقة على مساعدة لأوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة الآخرين.

وأضاف ماكونيل والسيناتور جيمس لانكفورد، المفاوض الجمهوري الرئيسي، لزملائهما في رسالة، إنه ليس من الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سيصوت على الحزمة هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء نقلًا عن مصدر مطلع على الأمر.

واجتمع المفاوضون خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أرجأ زعيم الأغلبية تشاك شومر عطلة مجلس الشيوخ للسماح بتصويت محتمل هذا الأسبوع.

الضغط على مجلس النواب

ومن شأن التصويت أن يزيد الضغط على مجلس النواب الذى ذهب أعضاؤه بالفعل لقضاء عطلة العام الجديد.

وقال السيناتور ليندسي جراهام، وهو جمهوري من ساوث كارولينا، لشبكة (إن بي سي): "نحن لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق، سوف يستمر العمل في العام المقبل".

ومع الإجراءات المحتملة للحد من الهجرة عبر الحدود من المكسيك التي تقسم الطرفين، لم يكشف الجانبان سوى القليل عن الوضع التفصيلي يوم الأحد، على الرغم من أن البعض أشار إلى تفاؤل بأن الطرفين سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق.